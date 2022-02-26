بطل روسي داعم لبوتن يوجه له نداء: "رجاء كفى"

تخلى بطل رياضي روسي في أميركا عن رسالة عن دعمه المطلق لرئيس بلاده فلاديمير بوتن، الذي يقود عملية غزو أوكرانيا.
وقال أليكس أوفيتشكين، وهو لاعب في دوري الهوكي الوطني على الجليد بأميركا: "رجاء، يكفي حروب".
وصرح لاعب نادي واشنطن كابيتالز، خلال مؤتمر صحفي الجمعة: "أود أن أقول إنه وضع صعب"، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية.
وأضاف: "لدي الكثير من الأصدقاء في روسيا وأوكرانيا. ومن الصعب رؤية حرب أخرى. أنا آمل أن تنتهي (هذه الحرب) قريبا وأن يكون هناك سلام في العالم بأسره".
وكان اللاعب الروسي دبلوماسيا في حديثه فوجه الدعم لروسيا وأوكرانيا وتحدث بشكل عام، لكن الصحفيين ضغوا عليه وسألوه عن صلاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
ولذلك اتخذ موقف محايدا، وقال: "حسنًا ، هو رئيسي. ولكن ، كما قلت ، لست في السياسة، إنما أنا رياضي".
وأعرب عن أمله في أن ينتهي كل شيء قريبا. إنه وضع صعب الآن لكلا الجانبين. أنا في موقع السيطرة على الموقف".
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