روسيا تطلق "الصاروخ المرعب" على أوكرانيا

أطلق الجيش الروسي عددا من الصواريخ من طراز "كاليبر" من قطع بحرية في البحر الأسود تجاه سواحل أوكرانيا في إطار عملية غزوها.
وذكر الجيش الأوكراني إن المناطق القريبة من بولتافا وماريبول وغيرها من المناطق الساحلية تعرضت لضربات بصواريخ "كاليبر" التي أطلقت من البحر الأسود، وفق "رويترز".
و "كاليبر" من الصواريخ المجنحة التي تطلق من السفن، وتستطيع إصابة أهداف على بعد يتراوح من 1500-2500 كيلومتر، وتطير بنفس سرعة الطائرات (حوالى 900 كيلومتر في الساعة).
وكانت روسيا استخدمت هذا النوع من الصواريخ خلال تدخلها العسكري في سوريا الذي بدأ عام 2015.
وينظر له على أنه أكثر أسلحة الجيش الروسي فتكا، نظرا لقدرته التدميرية العالية، إذ يحمل رأسا حربيا يزن نصف طن من المتفجرات.
معارك على الساحل
وذكر مستشار بمكتب الرئيس الأوكراني، السبت إن قتالا يدور بالقرب من خيرسون وميكولايف وأوديسا، وهي مناطق ساحلية بجنوب أوكرانيا.
وأضاف المستشار ميخايلو بودولياك في إفادة صحفية أن "قتالا عنيفا يدور بالقرب من ماريوبول .. ولكن ليس هناك أي احتمال لاستسلام ماريوبول أو سقوطها".
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