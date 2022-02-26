عاجل.. الدفاع الروسية تكشف حصيلة الدمار بالمنشآت العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 7 طائرات و7 مروحيات و9 مسيرات فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أكدت السلطات العسكرية فى روسيا أنها استهدفت بنى تحتية عسكرية فى أوكرانيا بصواريخ كروز التى تم إطلاقها جوًا وبحرًا.

وكان الرئيس الأوكرانى فولودمير زيلينسكى، أكد اليوم السبت، فى تسجيل مصور أمام مكتبه بالعاصمة كييف، مؤكدًا أنه سيبقى فى كييف، وأنه لن يضع أسلحته، داعيًا المواطنين إلى عدم تصديق الأخبار الكاذبة والشائعات، قائلاً: "لن نسلم أسلحتنا وسنواصل الدفاع عن بلادنا".

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر أول أمس الخميس، شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، وسط مخاوف من احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.