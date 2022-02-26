عاجل- القوات الروسية تصل إلى مطار عسكرى بالقرب من كييف

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لوسائل إعلام أوكرانية، الليلة الماضية، قالت ناتاليا بالاسينوفيتش، عمدة فاسيلكيف: "إن عددًا من الجنود الأوكرانيين قتلوا فى اشباك عنيف"، لافتة إلى أنه تم إنزال الكثير من المظليين الروس.

وأضافت بالاسينوفيتش: "لدينا ضحايا والعديد من الجرحى- 200 فرد للأسف"، وتقع القاعدة الجوية على بعد حوالى 40 كيلومترًا من وسط كييف.

وتمكن الجيش الأوكرانى من صد محاولات مماثلة، أول أمس الخميس، عندما حاولت القوات الروسية تنفيذ عملية جوية على قاعدة هوستوميل الجوية شمال غرب كييف، وقال الجيش الأوكرانى إنه أسقط طائرة نقل روسية خلال القتال فى فاسيلكيف.