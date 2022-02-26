الرئيس الأوكراني: لن نلقي السلاح وسندافع عن دولتنا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إنه سيبقى في كييف وذلك في تسجيل مصور أمام مكتبه في العاصمة.

وأضاف: “لن نلقي السلاح، سندافع عن دولتنا”.

وقال مراسل لرويترز، إنه تم سماع قصف في وسط العاصمة الأوكرانية كييف صباح اليوم السبت في أعقاب أنباء عن إطلاق نار في نفس المنطقة ووقوع هجوم على قاعدة عسكرية في كييف.