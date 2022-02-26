نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين سهل وخطوات سريعة لحل كل مشاكل الشعر والحصول على مظهر مبهر جذاب لشعرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على روتين العناية بالشعر في عدة خطوات فقط، شعر الأنثى هو تاج جمالها و مصدر ثقتها بنفسها عند النظر للمرآة و لذلك تحتاج الكثير من الفتايات والنساء إلى أن يكون جمال شعرها هو فعلآ نبع عطاء لا ينضب لثقتها فى نفسها و لكى تحقق الفتاة أو المرأة ذلك فلابد لها من إتباع روتين يومى منتظم و ذلك لأن الشعريتعرض لكثير من المشكلات التي لا تنتهي أبداً، لذلك ترغب النساء والفتيات التعرف على أفضل طرق العناية بالشعر اليومية وهذه الطرق تجعل الشعر صحي ومغذي، فالشعر مثل أي عضو موجود بالجسم يحتاج إلى الرعاية والاهتمام لأنه يتعرض للمشكلات التي تتطلب منك استخدام المكونات المفيدة جداً، فهناك بعض من السيدات تقوم باستخدام روتين يومي يعمل على تلف شعرها بدلاً من أن يجعله صحي، وقد حرصنا على أن نقدم لكم أفضل الطرق التي تجعلكِ تعتني بجمال وصحة شعرك.

روتين العناية بالشعر

يحتاج شعرك أن تعتني وتهتمي به باستمرار وإذا كنتِ تبحثين عن طرق تساعدك في تحقيق توفير العناية الكاملة للشعر فهي كما يلي:

• ترطيب الشعر من الجذور حتى الأطراف

يجب أن يكون الشعر رطب باستمرار لذلك يكون من الأفضل إذا قومتي باستخدام الكريمات بدلاً من الزيت ولكن يجب أن تختاري النوع المناسب للشعر بحيث أن يحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية وتطبيقه على فروة الرأس والشعر من الجذور للأطراف.

• منح الشعر حمام زيت مرة واحدة

يعتبر حمام الزيت من أفضل الأشياء التي تجعل الشعر صحي وقوي وكثيف، كما أنه يعمل على نمو وحماية الشعر من التساقط، ولكن يجب أن تحترسي من أن تقومين بوضع الزيوت على الشعر المبلل فالماء تتحول طبقة تمنع من تغلغل الزيوت بفروة الرأس، ولابد من أن يتم تطبيقه وهو دافئ للحصول على نتائج سريعة ويفضل أن يتم وضعه على الشعر لحوالي نصف ساعة فقط ليس أكثر من ذلك.

• قص أطراف الشعر كل بضعة أسابيع

يضمن قص الشعر التخلص من الأطراف التالفة والمقصفة بالإضافة إلى انه يساعد على نمو الشعر، فيكون من الأفضل إذا تم قص الشعر بعد منتصف الشهر القمري لكي يزيد من سرعة نمو الشعر.