مصريون يصلون لرومانيا.. ودعوات عاجلة للباقين في أوكرانيا

بدأت مجموعات من المصريين الفارين من الحرب في أوكرانيا الوصول إلى الحدود مع رومانيا، فجر السبت، وأكدت السلطات المصرية أن السلطات الرومانية توفر لهم الحماية لمدة تصل إلى48 ساعة، وطالبتهم بسرعة التوجه للعاصمة بوخارست من أجل العودة للقاهرة.

وذكرت السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست أنه "في ضوء بدء وصول مجموعات من المواطنين المصرين إلى الأراضي الرومانية قادمين من أوكرانيا، وفي ظل توفير السلطات الرومانية الحماية اللازمة لهم لمدة 48 ساعة من وصولهم بمراكز الإيواء على الحدود، تنصح السفارة بالتوجه إلى العاصمة الرومانية بوخارست في مجموعات، وينصح باستخدام القطار".

ونوهت السفارة عن" وجود رحلات قطار مباشرة من محطات القطار القريبة من نقطتي الدخول في (isaccea and sighetu marmatiei) إلى بوخارست، في حين يستلزم تغيير القطار في محطة (vadu siret) بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة دخول (Siret)، ويستلزم تغيير القطار في محطة (satu mare) بالنسبة للقادمين من المحطة القريبة من نقطة الدخول (Halmeu)".

وطالبت السفارة المصريين الواصلين إلى رومانيا بسرعة إنهاء إجراءات عودتهم للقاهرة مؤكدة أن: "الشركة الرومانية (Tarom) تقوم بتسيير 3 رحلات مباشرة أسبوعيا للقاهرة، كما تقوم الخطوط اليونانية والتركية بتسيير رحلات للقاهرة عبر الدوحة وإسطنبول".

وفي سياق متصل، أصدرت السفارة المصرية في كييف تعليمات جديدة طالبت فيها المصريين الذين لم يخرجوا من أوكرانيا بعد بالبقاء في المدن وعدم التحرك الآن نحو الحدود نظرا لوجود خطورة على الطرق في ظل احتدام المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

وكانت السلطات المصرية قد طالبت المصريين في أوكرانيا، الجمعة، إلى النقاط الحدودية من دولتي رومانيا ومولدوفا.