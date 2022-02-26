تداعيات غزو أوكرانيا تطال 500 مليون شخص.. خطر يهدد مصر وتونس

حذّر الأستاذ بكلية كييف للاقتصاد فولوديمير فاخيتوف في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" من التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة ببلاده، وقال إنها تطول نحو 500 مليون شخص حول العالم، لافتاً إلى المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص جراء تصاعد الحرب في كييف.

وأوضح فاخيتوف، وهو رئيس مركز بي سمارت للدراسات في كييف، أنه إذا استمرت الحرب التي تشهدها أوكرانيا الآن لأكثر من شهر فإنه سيكون هناك نقص حاد في الحبوب، لا سيما أن كييف لم تبدأ في الزراعة بعد.

وأشار إلى أن من 300 إلى 500 مليون شخص حول العالم يحصلون على الحبوب الأوكرانية، معظمهم من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن يستفيدون من القمح والذرة والبيض والحليب من أوكرانيا، وبالتالي يتضررون بشكل كبير حال تفاقمت الحرب على النحو الدائر.

وأشار الأستاذ بكلية كييف للاقتصاد في معرض تصريحاته لموقع "دوت الخليج"، إلى أن أفضل استراتيجية الآن لدعم الأمن الغذائي للمستفيدين من الصادرات الأوكرانية، لا سيما الحبوب، هي تقديم الدعم المكثف لأوكرانيا وإدانة الإجراءات الروسية.

وتابع رئيس مركز بي سمارت للدراسات في كييف: "لا أعتقد بأن الروس قادرون على تعويض ذلك وتزويد الـ 500 مليون شخص بالحبوب، لا سيما أنه من المرجح أن تواجه روسيا مشاكل ضخمة في اقتصادها بالفعل في الربيع المقبل".

وشدد الاقتصادي الأوكراني على أن تداعيات الحرب ستطول بشكل مباشر العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

وأفاد بأن أوجهاً كثيرة لتأثر دول منطقة الشرق الأوسط بتداعيات الحرب الراهنة التي تشهدها أوكرانيا، ليس فقط يفما يتعلق بالحبوب. فمن بين تلك التداعيات أيضاً على سبيل المثال تأثر قطاع السياحة "أعتقد بأن السياحة من روسيا إلى مصر وتونس وتركيا ستنخفض أيضاً. ستؤثر العقوبات على الدخل والقدرة على الدفع بالدولار الأميركي أو اليورو بالنسبة للروس".

واختتم الاقتصادي الأوكراني تصريحاته بقوله: "أوكرانيا بحاجة إلى الدعم، والعمل في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً أن آثار تلك الحرب تطول العالم وتهدد الأمن الغذائي لمئات الملايين من الأشخاص.

وكانت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الحكومة الأوكرانية، قد كشفت عن تسجيل صادرات الحبوب والمحاصيل البقولية ارتفاعاً بأكثر من 10 ملايين طن منذ بداية العام المالي الجاري في يوليو وحتى 14 فبراير الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وطبقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن دائرة الجمارك الحكومية، قبل أيام، فإنه منذ بداية العام المالي 2021/2022 وحتى منتصف فبراير، صدرت أوكرانيا 40.871 مليون طن من الحبوب والمحاصيل البقولية، وبزيادة 10.493 مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الجمارك الحكومية، فقد ارتفع حجم التجارة الخارجية للمنتجات الزراعية والمواد الغذائية خلال 2021 بنسبة 24 بالمئة مقارنة بالعام 2020، ووصل إلى أكثر من 35.4 مليار دولار.