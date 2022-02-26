الإمارات وصربيا تبحثان التعاون فى المجالات الأمنية والشرطية

جدة - نرمين السيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مع وزير الداخلية الصربى ألكسندر فولين سبل تعزيز آفاق التعاون خاصة فى المجالات الأمنية والشرطية.





وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت أنه تم خلال اللقاء - الذى جرى على هامش فعاليات "إكسبو 2020 دبى" - بحث العلاقات بين البلدين وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الحديث تطرق إلى دور "إكسبو" الحيوى هذا الحدث العالمى الذى تستضيفه الإمارات ويمثل نقطة التقاء ثقافات العالم ووسيلة حضارية للحوار الإنسانى بين شعوب العالم.