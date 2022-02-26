جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن"، الأمريكية التى أوردت النبأ فى نشرتها اليوم السبت، أن الوزارة حثت المواطنين على التحلى بالهدوء والبقاء فى الداخل.
يأتى هذا بعدما شهدت كييف الليلة الماضية انفجارات وسماع دوى إطلاق نار.
وذكر الجيش الأوكرانى أن هذه الانفجارات كانت جزءا من عملية أسفرت عن تدمير دبابات روسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. قتال عنيف فى شوارع كييف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.