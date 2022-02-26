عاجل.. قتال عنيف فى شوارع كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سى إن إن"، الأمريكية التى أوردت النبأ فى نشرتها اليوم السبت، أن الوزارة حثت المواطنين على التحلى بالهدوء والبقاء فى الداخل.

يأتى هذا بعدما شهدت كييف الليلة الماضية انفجارات وسماع دوى إطلاق نار.

وذكر الجيش الأوكرانى أن هذه الانفجارات كانت جزءا من عملية أسفرت عن تدمير دبابات روسية.