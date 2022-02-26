“بسعر مناسب” جوال ايفون 13 برو Max بالتقسيط من لدي جرير

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عمر شويل - جدة بسعر مناسب شراء جوال ايفون 13 برو Max من لدي جرير هذا ما بتسأل عنه الكثيرين من المواطنين مع اصداره مؤخرا من شركة ابل العالمية، فحميع الدول العربية تنتظر اصدارات ابل التي نجد فيها مزايا ومواصفات لم يسبق لها مثيل في جهاز آخر.

ياتي أيفون 13 باربع نسخ مختلفة ومل نسخة تحتوي على مزايا بالاختلاف عن الأخري وكذلك السعر يفترق في كل نسخة، حيث تعتبر النسخة 128 هي أقل سعر مقارنة بالثلاثة الآخرين، ولذلك سنقوم معا بجولة لمعرفة كم سعر ايفون 13 جميع الاصدارات بجانب نتطرق لمواصفات كل جهاز.

بسعر مناسب شراء جوال ايفون 13 برو Max من لدي جرير

قبل التعرف على سعر جوال ايفون 13 برو ينبغي اولا معرفة المزايا والمواصفات التي يمتاز بها الهاتف النقال والتي تتضمت المواصفات الاتية

يدعم الحهاز خاصية الـ NFC الخاصة بالاتصال القريب.

صمم الجهاز بأبعاد الطول 160.8 × العرض 78.1 × السمك 7.7 ملم.

يأتي الجهاز بالوزن 240 جراماً.

يقبل الجهاز يدعم شريحتين أتصال

يدعم الجهاز شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G والجيل الخامس الـ 5G.

يحتوي الجهاز على واجهة زجاجية بجانب اطار من النوع السلستين المقاوم للصدأ.

سعر جوال IPhone 13 Pro Max

تم تحديد قيمة سعر ايفون 13 برو ماكس للنسخة 128 وهي الأقل في المملكة السعودية بقيمة 5249ريال سعودي تقريبا، بينما يأتي بسعر 14600جنيه في مصر، وفي الامارات نحو 3300 درهم.

كيفية اخذ جوال بالتقسيط من جرير ايفون 13 برو ماكس

مع انطلاق الهاتف العملاقة ايفون 13 يزد الكثير معرفة كيفية احصول عليه وبشكل خاص من مكتبة جرير السعودية التي يفضل الالاف التعامل من لديها كونها تسهل على العملاء شراء جميع المشتريات والاجهزة بطرق سهلة من حيث وسائل الدفع، فمن هلال الدخول على الموقع الخاص بمكتبة جرير يمكن تقديم طلب الحجز المسبق.

مزايا جرير السعودية للسلع والاجهزة

تعد مكتبة جرير السعودية هي واحدة من بين أفضل المواقع الاليكترونية المتخصصة في التسقيط اونلاين عبر الإنترنت، فتتيح لك جرير تقسيط الجوالات الحديثة بسعر التقسيط، مع سهولة في الدفع والسداد شهريا بحسب اماكتية العميل، حيث تعطي مكتبة جرير للعميل مطلق في اختيار فترة السداد وكذلك القيمة المقرر دفعها شهريا، وكل ذلك من خلال بطاقة الائتمان الحاصل عليهة العميل من البنك الذي يتعامل معه سواء مصرف الراجحي او احد البنوك المعتمدة لدي جرير.