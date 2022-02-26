نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “on” رابط التسجيل لامتحان التوجيهي 2022 exam.moe.gov.jo ورسم التسجيل والخطوات والمستندات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل لامتحان التوجيهي 2022، ساعات قليلة تفصل طلاب الثانوية العامة الأردنية عن بدأ أولى مراحل ألامتحانات لتوجيهي الأردن وأصبح رابط التسجيل من أهم موضوعات البحث اليوم بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن بدأ التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 بداية من يوم الأحد 2022/02/27 الموافق 26 من شهر رجب عام 1443 هجري، للطلبة النظاميين وغير النظاميين وطلبة الدراسات الخاصة، والطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح والطلبة الراغبين في رفع المعدل لخطة 2018 فيما بعد، وشددت الوزارة أنها لن تمدد فترة التسجيل بعد هذا التاريخ.

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية على التحول الرقمي في العملية التعليمية، وميكنة كافة مراحل التعليم بداية من التقديم للصفوف الأولى لمراحل التعليم، وحتى التقديم لامتحان الشهادة الثانوية العامة، وهذا توجه للوزارة لتقديم الخدمات الخاصة بالوزارة إلكترونياً، في ظل وباء كورونا المستجد الذي يضرب البلاد والعالم أجمع وأصبح الخدمات الإلكترونية مطلب أساسي في العملية التعليمية.

شكل أمتحان التوجيهي 2022

قررت وزارة التربية والتعليم من خلال مجلس الأمتحان العام تحديد شكل أمتحان التوجيهي 2022، رفع نسبة الأسئلة المقالية لمباحث “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات” للتراوح من 40-50%، والأبقاء على نسبة الأسئلة الموضوعية 100% لباقي الأوراق الأمتحانية وأيضاً تقرر توحيد الورقة الأمتحانية لجميع الخطط الدراسية.

رابط التسجيل لامتحان التوجيهي 2022

أعدت وزارة التربية والتعليم في الأردن أكثر من موقع للتسجيل تيسيراً عليهم وقالت أن موقع الوزارة الرسمي متاح للتسجيل بالإضافة إلي رابط صفحة التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022 exam.moe.gov.jo. على شبكة الإنترنت.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلن السيد علي حماد/ مدير أدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن طلبة الدراسات الخاصة الجدد 2022، سيحصلون على طلبات اشتراكهم من مديريات التربية والتعليم في عموم الأردن، وأن الطلاب المتواجدون خارج الأردن يمكنهم مراجعة السفارات الأردنية المتواجدة في البلاد المقيمين بها، أو الملحقين الثقافيين للمملكة في موعد التسجيل المحدد من قبل الوزارة.

موعد التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية2022

يبدأ التسجيل لامتحان الشهادة الثانوية العامة في الأردن للعام الدراسي 2022 من يوم الأحد 2022/02/27 حتى يوم 2022/03/10 بحسب موقع الوزارة على تويتر.

خطوات التسجيل لامتحان التوجيهي 2022

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

أو الدخول على رابط صفحة التسجيل على الإنترنت exams.moe.gov.jo .

. تسجيل الرقم الوطني أو رقم الجلوس المكون من 12 خانة.

تسجيل تاريخ الميلاد “يوم، شهر، سنة”.

تسجيل رمز التحقق المعروض.

الضغط على زر تسجيل.

رسوم التسجيل لطلاب التوجيهي 2022

للطلبة النظاميين في المدارس الحكومية 20 دينار أردني.

للطلبة النظاميين في المدارس الخاصة 20 دينار أردني.

رسم التسجيل للطلبة الغير نظاميين 20 دينار “10 دينار عن كل مبحث مكون من ورقة واحدة، 5 دنانير عن كل مبحث مكون من ورقتين.

طريقة دفع رسوم التسجيل الإلكتروني لامتحان التوجيهي

حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية، طريقة دفع الرسوم الخاصة بعملية التسجيل الإلكتروني لامتحان الثانوية العامة الأردنية، وهو عن طريق آي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين، وحددت فترة السداد وهي نفس فترة التقديم الإلكتروني التي تنتهي في يوم 10 مارس القادم، وقالت أنها لن تمدد الفترة بعد ذالك.

المستندات المطلوبة في التسجيل للتوجيهي 2022