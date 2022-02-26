استعلم:- موعد صرف الضمان الإجتماعي المطور بعد ايداع الدفعة الثانية من موقع وزارة الموارد البشرية sbis.hrsd بالخطوات

ينتظر الملايين من مستفيدي مساعدات الضمان الإجتماعي الموعد المحدد للصرف، حيث يتم صرف المساعدات شهرياً ليس كالمساعدة المقطوعة التي تصرف سنوياً أو كل 6 أشهر على حسب الحالة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويتم صرف هذه المساعدات للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وكذلك الأرملة أو المرأة المهجورة أو الغير متزوجة، كما يتم الصرف للأشخاص الذين تعرضوا للعجز الدائم أو المؤقت.

الاستعلام عن موعد صرف مساعدات الضمان الإجتماعي

يمكن للمستفيدين من مساعدات الضمان الإجتماعي الاستعلام عن موعد الصرف باتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستفيد، أو رقم الطلب.

إدخال رمز التحقق البشري المتواجد على الشاشة،والضغط على استعلام.

شروط استحقاق دعم الضمان الإجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتحديد شروط استحقاق دعم الضمان الإجتماعي، والتي تتضمن:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية، ومن أب وأم حاملين للجنسبة السعودية، وأن يكون متزوج من امرأة سعودية.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية طوال فترة صرف المساعدات.

ألا يقل عمر المواطن عن 35 عام عند التقديم على المساعدات.

ألا يزيد الدخل الشهري للمواطن عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون المواطن من ذوي الدخل المنخفض، ولا يمتلك سجل تجاري لأي نشاط.

الفئات المستحقة لراتب الضمان الإجتماعي المطور

الأرامل والمطلقات والنساء المهجورة.

الأيتام في سن معين تحدده الوزارة.

الأسر التي تغيب عنها عائلها، أو التي ليس لها عائل.

الرجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

الرجال الذين لا يتعدى دخلهم الشهري 3000 ريال سعودي.

إن الضمان الاجتماعي المطور يُعد نظاماً من أنظمة الضمان الاجتماعي التي توفرها المملكة العربية السعودية ضمن خطتها للتطوير 2030، وجاء حديثاً وتم صرفه بدايةً من شهر ديسمبر 2021، ومنذ هذا الشهر ويتم صرفه للمستحقين والمستحقات لهذا النظام الذي يعد من أنظمة المساعدة وتقديم المعونة لهم، ويُذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المطور ونظام الضمان الاجتماعي القديم مازالا يعملان هما الاثنين حتى وقتنا هذا، ويُذكر أن غالباً صرف الدعم يكون بعد يوم 20 في الشهر الميلادي، ومن هنا نتابع معكم كافة تفاصيل الصرف.

لقد تم صرف الدفعة الثانية من دعم الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ في اليوم العشرين من شهر فبراير، ومن الجدير العلم به أن هذا النظام من أنظمة المعونة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية مؤخرا، والتي تسعى من خلالها المملكة أن تقدم يد العون للاسر الأشد احتياجا للدعم المالي والنقدي لتوفير التدابير اللازمة لحياتهم.