صاروخ روسي يصيب برجا سكنيا.. فيديو يرصد "المشهد المروع"

أصيب مبنى سكني كبير في وسط العاصمة الأوكراني، كييف، بصاروخ، السبت، دمر جزء منه، في مشهد يظهر اتساع دائرة الحرب لتطال المدنيين.
وأوضحت خدمة الطوارئ في كييف أن الصاروخ أصاب المبنى بين الطابقين 18 و21، مشيرة إلى أن عملية إجلاء سكانه "جارية".
وبينما لم تقدم خدمة الطوارئ معلومات عن سقوط ضحايا في، قال مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن القصف لم يسفر عن سقوط قتلى.
وأضاف أنطون هيراشينكو أن روسيا تكذب بشأن عدم قصف البنية التحتية المدنية، مضيفا أنه تم قصف ما لا يقل عن 40 موقع اللبنية التحتية المدنية وأن القوات الروسية تقصف مواقع مدنية، وفق "رويترز"
وكانت روسيا أعلنت قبل فترة وجيزة أنها أطلقت صواريخ كروز، في اليوم الثالث من غزوها لأوكرانيا.
وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مبنى مرتفعا واجهته مدمرة وحطاما في الشارع تحته.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن المبنى أصيب بصاروخ. وأشار في مقطع فيديو إلى أن الليلة كانت "صعبة" في العاصمة حيث توجد "وحدات تخريبية" روسية، "وفق "فرانس برس".
ولا توجد قوات روسية نظامية في كييف لكنها تحاول دخول المدينة من اتجاهات عدة، بحسب المسؤول نفسه.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر السبت أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوا وبحرا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.
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