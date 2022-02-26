رئيس بلدية كييف: إصابة العشرات في القتال خلال الليل

قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، صباح اليوم السبت، إن عشرات الأشخاص أصيبوا في قتال خلال الليل في كييف.

وأضاف أنه حتى الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) أصيب 35 شخصا بينهم طفلان. ولم يتضح ما إذا كان يشير فقط إلى المدنيين.

وذكر كليتشكو أنه ليس هناك حاليا وجود عسكري روسي كبير في كييف لكنه قال إن المجموعات التخريبية نشطة.