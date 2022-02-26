كيف يمكن تفعيل هوية مقيم الرقمية وأهم المزايا التي توفرها؟

تفعيل هوية مقيم الرقمية، هوية مقيم للمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية من أهم الوثائق التي يجب أن يكون المقيم حاملها طوال الوقت خاصةً عند تواجده بخارج مسكنه، ونظرًا لأهميتها الكبيرة فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن توفير هوية مقيم الرقمية والتي تسهل على المقيم من الانشغال بحمل بطاقة الهوية فهي نسخة رقمية من هويته الوطنية يتم تحميلها على الجوال مرة واحدة ولا تستخدم سوى عند الحاجة، وتم التوصل إلى تلك الخدمة الجديدة من خلال تعاون بين هيئة سدايا للذكاء الاصطناعي مع وزارة الداخلية بالمملكة.

تفعيل هوية مقيم الرقمية

حددت وزارة الداخلية طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين وهي من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للوزارة منصة أبشر حيث يتم تفعيلها في أقل من خمس دقائق فقط، وتعتبر الخدمة الجديدة اتباعًا لأهداف رؤية المملكة 2030 وهي تحويل كافة الخدمات في السعودية إلى خدمات رقمية، لذلك تم توفير الهوية الرقمية للمقيمين وكذلك المواطنين ليسهل حملها والتحقق من حاملها عند الحاجة، أما عن طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين فهي:

من موقع منصة أبشر الإلكترونية يقوم المستخدم بكتابة بيانات حسابه الشخصي حيث عليه بكتابة كلمة سره واسمه ورمز التحقق الموضح أمامه. بمجرد الضغط على زر التسجيل يتم التوجه إلى قائمة الموقع الرئيسية حتى ينقر على خدماتي منها. تظهر اختيارات عدة منها يتم تحديد أيقونة تحميل الهوية الرقمية. من أجل التحقق من هوية المستخدم يتطلب الموقع القيام بفحص بصمة الوجه وإعادة التأكيد عليها مرة أخرى. بمجرد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم تفعيل الهوية الرقمية بنجاح.

مع العلم أن مدة صلاحية هوية مقيم غالبًا لا تتخطى ثلاثة أشهر فبمجرد انتهاء تلك الصلاحية يجب تجديدها بأقصى سرعة.

أهم مزايا هوية مقيم الرقمية من وزارة الداخلية

وفرت خدمة هوية مقيم الرقمية العديد من المزايا والفوائد للمقيمين والمواطنين في السعودية والتي تتمثل في: