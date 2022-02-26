طريقة عمل كيكة البودينج بالشوكولاتة سهلة وسريعة وبطعم مختلف وجديد

تبحث الكثير الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي للتخلص من الوزن الزائد، عن وصفات يمكن تناولها أثناء تلك الفترة، والنفس دائما تتجه لتناول الحلويات التي تكون من الممنوعات أثناء الرجيم، فالممنوع مرغوب كما يقال في الأمثال الشعبية، وتعتبر من أكثر الوصفات التي يحبها الكبار والصغار ويرغبون على تناولها في كل وقت الكيكة، وهناك نوع جيد من أنواع الكيكة يمكن تناولها أثناء الرجيم وهي كيكة البودينج التي يمكن تناولها دون خوف ولا قلق، وهي مناسبة جداً لجميع أفراد الأسرة فهي تحتوي على مكونات مفيدة جداً للجسم، فتابعونا من خلال موقعنا ثقفني المتميز ونطلعكم على أسهل طريقة لعمل كيكة البودينج بالشوكولاتة.

طريقة عمل كيكة البودينح بالشوكولاتة

تعتبر كيكة البودينج من الوصفات الشهية جداً، والتي تتمتع بطعم رائع خطير ومحبب للجميع، كما أنها من الوصفات سهلة التحضير وغير مكلفة كغيرها من وصفات الكيكة المعروفة، فهي تعد من أنواع الكيكة الغنية والرقيقة والمفيدة جداً للجسم، ويمكن تقديمها في الأوقات المختلفة مع المشروبات الساخنة أو الباردة حسب الرغبة.

مكونات الكيكة:

كوب زبدة طرية.

كوب ونصف لبن رايب.

كوبين إلا ربع دقيق أبيض.

كوب سكر حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

كوب كاكاو غامق.

رشة ملح.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

مكونات صوص الشوكولاتة:

كوب لبن.

باكو بودنج شوكولاتة جاهز.

طريقة التحضير: