نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022 برقم الجلوس exams.moe.gov.jo تسجيل Tawjihi في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022 التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2022، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً من قبل طلاب وطالبات التوجيهي الأردن، حيث يبحث الآلاف من الطلاب والطالبات في الأردن عن رابط تسجيل التوجيهي 2022 للتقديم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية إدارة الامتحانات والاختبارات، أن يوم الأحد القادم الموافق 27 شباط – 2022 هو بدء التسجيل في امتحان التوجيهي للعام الدراسي 2022، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 10 آذار – 2022.

ويجب على جميع الطلاب الراغبين في التسجيل ضرورة تجهيز كافة المستندات اللازمة للتقديم، والتسجيل في الموعد المحدد ولا يقبل طلبات خارج هذا الموعد، وقد وفرت إدارة الامتحانات والاختبارات الوقت الكافي أمام الطلاب للتسجيل، ويتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط تسجيل امتحان التوجيهي الأردن 2022 exams.moe.gov.jo.

رابط التسجيل لامتحان التوجيهي الأردن 2022

كما ذكرنا سابقاً يتم التسجيل في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية إلكترونياً، من خلال موقع إدارة الامتحانات والاختبارات exams.moe.gov.jo، ولكي يتم التسجيل بنجاح عليك اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على رابط إدارة الامتحانات والاختبارات exams.moe.gov.jo.

أو من خلال رابط وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo.

إدخال الرقم الوطني (10 خانات) أو رقم الجلوس السابق المدون على كشف العلامات وهو يتألف من 12 خانة.

إدخال تاريخ الميلاد ورمز التحقق بطريقة صحيحة.

النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

رابط التسجيل لامتحان الثانوية العامة الأردن 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد التسجيل لامتحان شهادة الثانوية العامة الأردنية 2022، للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة الجدد وكذلك الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، وكذلك الطلاب الراغبون في رفع المعدل للخطط الدراسية للعام 2018 فما بعد.

إدارة الامتحانات والاختبارات وموعد التسجيل exams.moe.gov.jo

أعلنت إدارة الامتحانات والاختبارات أن التسجيل سيكون صباح يوم الأحد المقبل الموافق 27\02\2022 ويستمر التقديم حتى مساء يوم الخميس الموافق 10\03\2022، وشددت الوزارة أنه لن يتم تمديد فترة استقبال الطلبات بعد هذا الموعد.

متطلبات تسجيل امتحان التوجيهي 2022

– الطلبة النظاميين:-

يجب عليهم الحصول على طلبات اشتراكهم عن طريق مدارسهم في فترة التسجيل، وإحضار صورة مصدقة من البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية)، أو صورة مصدقة من جواز السفر الأردني أو صورة مصدقة من جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، وكذلك صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري، وعدد 2 صور شخصية مقاس 4*6 مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة.

– الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح – الطلبة الراغبون في رفع المعدل:-

سيكون التسجيل لهم إلكترونياً عن طريق رابط exams.moe.gov.jo. أو من خلال الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلاب والموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة التربية والتعليم الأردنية moe.gov.jo.

طريقة دفع رسوم التسجيل في امتحان Tawjihi

يتم دفع الرسوم من خلال “اي فواتركم” من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين. وبالنسبة لطلبة الدراسة الخاصة الجدد 2022. فسوف يتم حصولهم على طلبات اشتراكهم من خلال مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل. أما الطلبة المتواجدون خارج المملكة فيمكنهم مراجعة مكاتب السفارات الأردنية.