رابط نتائج قبول الأمن العام الأردن 2022 مديرية الأمن العام نتائج التجنيد للذكور والإناث psd.gov.jo

رابط نتائج قبول الأمن العام الأردن 2022، من أهم كلمات البحث مؤخراً لانتظار إعلان مديرية الأمن العام الأردنية عن النتائج، حيث أعلنت المديرية عن فتح باب التجنيد في الأمن العام للذكور والإناث، على أن يكون التقديم من خلال رابط تجنيد الأمن العام الأردن الإلكتروني، خلال الفترة من 7 فبراير 2022 حتي 28 من نفس الشهر، وقد اشترطت المديرية عدة شروط للتقديم والقبول وكذالك تقديم عدد من المستندات لمطابقتها مع بيانات المتقدمين، هذا يتم عمل اختبارات للمتقدمين ومقابلة شخصية يتم تحديد موعدها من خلال رسالة نصية يتم إرسالها على الهاتف النقال المسجل بالبيانات، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نستعرض معكم تفاصيل الموضوع مع متابعة مستمرة لأخر المستجدات.

رابط نتائج القبول

الدخول على الموقع الإلكتروني “psd.gov.jo“.

تسجيل بيانات المتقدم.

كتابة رقم الطلب.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج قبول الأمن العام 2022

من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أن يتم إعلان نتائج القبول للتجنيد بالأمن العام الأردن 2022، بعد فحص الطلبات ومراجعة المستندات وعمل الاختبارات المقررة للقبول والمقابلة الشخصية، حيث ينتظر عدد كبير من الذكور والإناث الذين قاموا بتقديم طلبات تجنيد الأمن العام الأردن، إعلان نتائج القبول وانضمامهم لمؤسسة عريقة وفعالة في نشر الأمن والأمان بمختلف مناطق الأردن، حيث تضم مديرية الأمن العام عدة إدارات وهي “مديرية الدفاع المدني، قيادة قوات الدرك، القيادات والأقاليم، الإدارات والوحدات”.

المستندات المطلوبة للمراجعة

إحضار هوية الأحوال المدنية مصدقة وسارية المفعول.

تقديم صورة مصدقه وسارية المفعول من دفتر العائلة.

أصل شهادة الميلاد + صورة مصدقه منها حديثه.

إحضار أصل شهادة المؤهل مصدقه وكشف بعلامات المتقدم مصدق أو صورة منهم مصدق عليها.

أصل رخصة القيادة مصدقة وسارية المفعول + صورة منها مصدقة بالنسبة للمتقدمين على وظيفة سائق.

تقديم عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

إذا كان الأب متوفي يتم تقديم أصل شهادة الوفاة.

بالنسبة لأبناء المتقاعدين العسكريين يتم تقديم صورة مصدقه من قرار التقاعد.

تقديم أبناء شهداء الواجب الوطني صورة مصدقة من شهادة استشهاد الأب.

الإجراءات المترتبة على القبول