نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التبرع في منصة إحسان الخيرية من خلال تطبيق توكلنا بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التبرع في إحسان من توكلنا، حرصًا من حكومة المملكة العربية السعودية على مساعدة كافة فئات المجتمع خاصةً الفئات متوسطة ومنخفضة الدعم الأشد احتياجًا فقد ساهمت في توفير عدة برامج للدعم بهدف مساعدة تلك الفئات التي عانت كثيرًا جراء التأثر بفيروس كورونا وما تبعه من تغييرات اقتصادية أثرت على ترك العمل من قبل العديد من الأشخاص وارتفاع الأسعار عن المعتاد، ومن برامج الدعم التي تسمح للأفراد بتقديم الدعم للفئات المستحقة هو برنامج إحسان وقد أعلن تطبيق توكلنا مؤخرًا عن إمكانية التبرع في إحسان من توكلنا.

فرص التبرع في منصة إحسان الخيرية

من خلال الحساب الرسمي لمنصة توكلنا على تويتر فقد أعلن التطبيق أن هناك فرص مختلفة للتبرع في منصة إحسان الخيرية من خلال تطبيق توكلنا لمساعدة الفئات الأشد احتياجًا وقد حدد التطبيق صور التبرع المتاحة في منصة إحسان وهم ثلاث فرص أو ثلاث صور:

فرجت. يسرت. وفرص عامة.

والطرق السابقة تعمل على توفير الدعم بصورة مناسبة للفئات المستحقة له من أجل مساعدة الجميع على العيش حياة كريمة هانئة.

طريقة التبرع في إحسان من توكلنا

والآن إلى خطوات التبرع من توكلنا في إحسان التي يتساءل عنها الكثير من الأشخاص وهي تتمثل في:

يجب أن يقوم المستخدم لتحميل تطبيق توكلنا على جواله أولًا من أجل فتح حسابه الشخصي المسجل به في التطبيق. من الاختيارات الظاهرة بالصفحة الرئيسية في توكلنا يختر الشخص التبرع مع إحسان. يتم الانتقال لمجموعة جديدة من الاختيارات لاختيار مجال ومبلغ التبرع منها لكي يحدد المتبرع قيمة المبلغ ومجاله الراغب في تقديم التبرع له. عند الانتهاء من الخطوة السابقة يتم دفع مبلغ التبرع من إحدى قنوات الدفع المناسبة المتاحة بالنسبة للفرد.

مجهودات وزارة الداخلية

في إطار جهود وزارة الداخلية بالمملكة فهي تسعى في الفترة الحالية إلى تحويل الكثير من الخدمات الحكومية التي تتم من خلال مكاتب الوزارة المنتشرة بالمملكة إلى خدمات رقمية لتسهل على راغبين في إنجاز خدماتهم بحيث يمكنهم إنجازها بسهولة من أماكنهم، بما في ذلك خدمة التبرع في إحسان من توكلنا والاستفادة من تلك التبرعات بدون الحاجة إلى أن يزور العميل الجهات المختصة.