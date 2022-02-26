الأردن يكشف حالة مواطنيه في أوكرانيا.. والوجهة التالية

أعلنت الخارجية الأردنية، السبت، أن عدد المواطنين الأردنيين الذين غادروا أوكرانيا ووصلوا مع عائلاتهم إلى هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأردنية، هيثم أبو الفول، أن عدد الأردنيين الذين صلوا إلى دول جوار أوكرانيا بلغ 50 شخصا حتى صباح السبت.

وقالت إن السفارات الأردنية في هنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا في هذه الدول مستمرة بتقديم الإسناد والمساعدة للأردنيين.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية الأردنية "بترا" إن موظفي السفارات الاردنية الذين تم إيفادهم إلى المعابر الحدودية لأوكرانيا، يعملون على مدار الساعة لتقديم المساعدة واستقبال المواطنين الأردنيين الذين يصلون إلى هذه الدول.

وأضاف أن خلية الأزمة في الوزارة تواصل متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين في أوكرانيا، ولاسيما وأن هناك عددا من المدن تشهد أعمالا عسكرية، وتوجد خطورة حتى اللحظة في توجه المواطنين الأردنيين هناك إلى الحدود الغربية، لاسيما الذين يسكنون في المناطق الشرقية من أوكرانيا.

وكانت المغرب دعت في وقت سابق مواطنيها في أوكرانيا للتوجه إلى المنافذ البرية الحدودية الغربية، للخروج من أوكرانيا، في ظل إغلاق المجال الجوي بفعل العمليات العسكرية.