عاجل.. أمريكا تفرض عقوبات غير مسبوقة على بوتين ولافروف وشويجو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرجى لافروف، ووزير الدفاع سيرجى شويجو، ورئيس أركان العامة القوات المسلحة فاليرى جيراسيموف، على خلفية الهجوم الروسى على أوكرانيا.





وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن - فى بيان نشره الموقع الإلكترونى للوزارة - "تفرض الولايات المتحدة عقوبات غير مسبوقة على الرئيس بوتين ومن حوله بسبب هجومهم غير المبرر على شعب أوكرانيا"، مضيفًا "نحن متحدون مع حلفائنا وشركائنا فى التزامنا بضمان أن تدفع الحكومة الروسية ثمنًا اقتصاديًا ودبلوماسيًا باهظًا مقابل الهجوم على أوكرانيا، التى هى دولة ديمقراطية وذات سيادة".

وأوضح أنه بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الرئيس الروسى بوتين وسيرجى لافروف وسيرجى شويجو وجيراسيموف وهم ثلاثة أعضاء فى مجلس الأمن الروسى مسؤولون بشكل مباشر عن العملية العسكرية فى أوكرانيا.

وأشار بلينكن إلى "أن القرار جاء ردًا على رفض الرئيس الروسى بوتين الجهود الحسنة النية التى تبذلها الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا لمعالجة مخاوفنا الأمنية المتبادلة من خلال الحوار وتجنب الصراع غير الضرورى والمعاناة الإنسانية".

ولفت إلى أن الخزانة الأمريكية سبق أن فرضت عقوبات على 11 عضوا فى مجلس الأمن الروسى، مؤكدًا أن واشنطن ستتطلع إلى فرض العقوبات على مزيد من الأشخاص فى المستقبل؛ إذا لم توقف روسيا حملتها غير المبررة ضد أوكرانيا، وستواصل التنسيق بشكل وثيق مع الشركاء والحلفاء لفرض عواقب وخيمة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا.