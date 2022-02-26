نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبارات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣ في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ التساؤل من قبل الطلاب في المملكة العربية السعودية عن الموعد المُقرر لـ اختبارات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣ رغبةً في الاستعداد والانتهاء من استذكار المقررات الدراسية لكي يحصدون درجات جيدة، كما نوهت الوزارة إلى ضرورة الاحتفاظ بالكتب الدراسية لأنها ستشمل جميع مقررات العام الجاري ولا توجد أي كُتب أخرى، وأشارت إلى أنها تبذل أقصى مجهود لها لكي تحافظ على سلامة وصحة الطلاب.

اختبارات الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٣

الموعد المُقرر لبداية الاختبارات النهائية للفصل الثاني على حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم السعودي أنها ستبدأ يوم 27 فبراير الموافق بالتاريخ الهجري 26 رجب وهذا التاريخ بالنسبة للاختبارات الشفوية، أما بالنسبة لاختبار المواد التحريرية فسوف تكون يوم 3 شبعان القادم وسوف تستمر الاختبارات لمدة أربعة أيام وستكون حضوري لكافة الطلاب لجميع المراحل وحتى المستثنون من العودة للدراسة الحضوري بالمملكة، ونوهت الوزارة إلى اتباع جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم.

آلية الاختبارات النهائية 1443 الترم الثاني

أقرت وزارة التعليم السعودي آلية الاختبارات النهائية للفصل الجاري فسوف تكون حضوري دون استثناء حتى الطلاب الذين تعذر رجعوهم مرة أخرى بعد قرارها الأخير الذي تضمن عودة الطلاب حضوريًا، وأكدت الوزارة على اتباع الإجراءات الوقائية وأيضًا سيكون اليوم الخاص بالاختبارات لا يتعدى الطالب اختبار مادتين فقط.

متى نهاية الفصل الثاني

أن نهاية الفصل الثاني سوف تكون بعد إنهاء مقررات هذا الترم وأيضًا الانتهاء من اختبارات الفصل الثاني وسوف يكون الموعد المقرر لبداية إجازة الترم الثاني حسب ما جاء في التقويم الدراسي بعد تحديثه فالإجازة ستبدأ يوم 10 مارس القادم وسوف تستمر حتى بداية الفصل الأخير في 20 مارس وبهذا يكون الطلاب قد خضعوا لدراسة المقررات الخاصة بالترم الثاني وسوف يخضعون لأخر ترم.

بالنسبة للترم الثالث فسوف يبدأ في 20 مارس وتلك المواعيد تم اقررها من قبل وزارة التعليم السعودي في بداية العام الجاري، وهذا الفصل سوف يحصل الطلاب على إجازتين مطولتين إلى جانب إجازة عيد الفطر والتي ستبدأ في 24 رمضان وبعدها سيعودون للدراسة مرة أخر للانتهاء من مقررات الفصل الأخير، وسوف ينتهي هذا العام في يونيو القادم الموافق يوم 30 الموافق بالتاريخ الهجري 1 ذو الحجة لعام 1443.