ما هي ضريبة القيمة المضافة بالسعودية تسجيل الأفراد ومعرفة رقم السجل الضريبي

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عمر شويل - جدة ما هي ضريبة القيمة المضافة بالسعودية تسجيل الأفراد ورقم السجل الضريبي، حيث تقدم المملكة العربية السعودية لمواطنيها العديد من الخدمات ومن ضمن هذه الخدمات هي ضريبة القيمة المضافة، حيث ينبغي على كل من يمتلك نشاط اقتصادي أن يقوم بالتسجيل في هذه الضريبة، وتعد الهيئة العامة للزكاة هي من قامت بفرض هذه القيمة، والتي تم تحديد نسبتها ب15٪، واليوم سنقوم بتوضيح طريقة تسجيل الأفراد في هذه الضريبة وطريقة معرفة رقم السجل الضريبي داخل المملكة العربية السعودية.

ما هي ضريبة القيمة المضافة بالسعودية

لقد قامت الهيئة العامة للزكاة بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن الضريبة المضافة، كما عملت علي توضيح وشرح جميع القواعد التي تخص هذه الضريبة، وكان هذا حتي يتم تزويد جميع المنشآت بكل المعلومات ليتم استيفاء كافة متطلبات الامتثال الضريبي.

كما قامت الهيئة بالإعلان عن إنه تم رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة حيث كانت 5٪ وارتفعت لتصل إلي 15٪ وقد تم فرضها على جميع السلع والخدمات التي تخضع للسوق السعودية، ولا يعد التسجيل في تلك الضريبة ليس صعب ولا يحتاج لكثير من الوقت أو المجهود ومعرفة قانون العمل السعودي للوافدين الجديد واهم البنود التي تم تعديلها

تسجيل الأفراد في الضريبة

ينبغي عليك أولا تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية التي تخص الهيئة العامة للزكاة

وبعد ذلك عليك الضغط علي اختيار ضريبة القيمة المضافة.

ثم عليك الاختيار التسجيل كفرض طبيعي.

ثم عليك تسجيل جميع البيانات الخاصة بك داخل استمارة التسجيل.

وبعد أن تقوم بالانتهاء من إرسال الطلب سيصلك إشعار وشهادة بالضريبة المضافة.

طريقة معرفة رقم السجل الضريبي

أولا ينبغي عليك الدخول إلي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة.

ثم القيام بالضغط علي الاختيار خدمة التحقق من الصفحة الرئيسية.

وبعدها عليك القيام بالضغط على اختيار خدمة التحقق من رقم التسجيل الخاص بالضريبة.

وبعد ذلك ينبغي عليك تسجيل جميع البيانات المطلوبة منك في الاستمارة التي سوف تظهر إليك وعليك التأكد جيدا إنها صحيحة.

ثم الضغط على كلمة بحث.

وعند الانتظار لفترة سوف يظهر لك جميع البيانات التي تخص الشهادة وسوف يظهر لك أيضا رقم التسجيل الضريبي الخاص بك. كما يمكنك معرفة شروط التقاعد المبكر في السعودية والحالات التي يتم بها خصم الراتب.

طريقة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها لجنة ضريبة القيمة المضافة

حيث توفر لجنة ضريبة القيمة المضافة مجموعة من الخدمات للمواطنين مثل إمكانية استرداد النقود المدفوعة وكذلك تأجيل سداد الضريبة أو تعديل قيمتها. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات كما يلي: