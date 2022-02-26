عاجل.. إستونيا تعاقب روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال إيس فى تصريحات -نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية- إن "أوروبا يجب أن تكون موحدة وحازمة فى ردها على الغزو الروسى لأوكرانيا"، مضيفا: "أدعو جيراننا فى البلطيق لفعل المثل وحظر روسيا عن المجال الجوى الأوروبى".
وفى سياق آخر، قالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس، اليوم السبت، إنه يجب عزل روسيا "اقتصاديا وسياسيا" عن العالم، مضيفة أنه "لا يوجد مكان للطائرات الروسية فى سماء البلدان الديمقراطية".
جدير بالذكر أن دول البلطيق وبولندا يقودون حملة تفرض عقوبات أشد قسوة على موسكو، ردا على العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، كما يدعون إلى رفع تعزيزات حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى الجبهة الشرقية لأوروبا.
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