عاجل- وزارة الدفاع الروسية تنفى تقارير اختراق موقعها الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، بأن "المعلومات التى يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، بأن مجموعة أننيموس قامت باختراق موقع وزارة الدفاع الروسية على الإنترنت وسرقت البيانات الشخصية لموظفى الوكالة، هى معلومات وهمية بدائية ومضحكة".
وقالت الوزارة إن "جميع وسائل العتاد والبرمجيات لبوابة الإنترنت التابعة لوزارة الدفاع الروسية تعمل كالمعتاد".
وأضافت الوزارة، أن خوادم الموقع لا تخزن البيانات الشخصية للعسكريين وموظفى وزارة الدفاع الآخرين "إنه ببساطة محظور بموجب القانون الروسى، وهو أمر لا يعرفه الأوكرانيون.
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