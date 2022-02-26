أمريكا وإسبانيا تشددان على ضرورة اتخاذ رد قوى تجاه روسيا

جدة - نرمين السيد - شددت نائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، فى مكالمة هاتفية، مع وزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية أنجيليس مورينو باو، على الحاجة إلى اتخاذ رد قوى وموحد تجاه العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.





وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - فى بيان اليوم السبت - أن ذلك يأتى فى إطار سعى الولايات المتحدة لتكوين جبهة موحدة ضد روسيا. وقالت شيرمان إن هناك حاجة لرد قوى على روسيا، بما فى ذلك عقوبات اقتصادية شاملة وقيود على الصادرات التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى. وناقش الجانبان أهمية الاستمرار فى تقديم المساعدة الإنسانية للشعب الأوكرانى، وجددا دعمهما القوى لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

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