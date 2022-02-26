عاجل.. الرئيس الأوكرانى يعلن دخول إيطاليا على خط مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، اليوم السبت - فى تغريدة عبر حسابه الرسمى على "تويتر" - إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى الذى يؤيد فصل روسيا من نظام "سويفت" المصرفى العالمى.

وشدد زيلينسكى، على أن "أوكرانيا يجب أن تصبح جزءًا من الاتحاد الأوروبى".