الإمارات: التطورات الخطيرة فى أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليمى والدولى

جدة - نرمين السيد - أكدت دولة الإمارات خلال اجتماع عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى نيويورك، أن التطورات الخطيرة فى أوكرانيا تقوض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، داعيةً إلى خفض التصعيد بشكل فورى وإنهاء الأعمال العدائية.





وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - فى بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات اليوم السبت، عن قلقها بشكل خاص تجاه التداعيات المترتبة على المدنيين المتواجدين فى أوكرانيا، وعلى المنطقة والمجتمع الدولى بأسره، مؤكدة ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، داعيةً كافة الأطراف إلى احترام القانون الإنسانى الدولى، وإعطاء الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشددت المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة - خلال اجتماع مجلس الأمن - على استعداد دولة الإمارات للعمل مع أعضاء مجلس الأمن لخفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية.

وقالت "إن نتيجة التصويت اليوم هى مجرد تحصيل حاصل، ولكن يجب أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة أكثر من وقت مضى، ويتعين علينا جميعاً السعى لتحقيق ذلك،" ، وإن انتماءنا لمنطقة الشرق الأوسط يجعلنا ندرك تماماً الأهمية البالغة لوجود بيئة أمنية إقليمية مستقرة، والحاجة لخفض التصعيد والدبلوماسية والانخراط فى الحوار، وبحكم تجربتنا، نتفهم أيضاً ضرورة وجود مشاورات شاملة".

وأشارت المندوبة الدائمة إلى أن دولة الإمارات ملتزمة باحترام مبادئ السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال لكافة الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، معربةً عن دعمها لمختلف المبادرات والقنوات الدبلوماسية الرامية لحل الأزمة.