حجوزات عمرة رمضان عبر تطبيق توكلنا و شروط إصدار تصريح العمرة للأطفال

حجوزات عمرة رمضان عبر تطبيق توكلنا من خلال خدمات تطبيق توكلنا الإلكتروني حيث قالت السلطات السعودية المختصة انه يمكن الدخول لحجز موعد لأداء مناسك العمرة عبر الأيقونة الجديدة التي تمت أضافتها في التطبيق مؤخرا تحت مسمى بوابة “المناسك” بذلك اصبح الراغبين من المواطنين والمقيمين في المملكة البدء بحجز اوقات أداء العمرة التي تضمن 12 وقتا طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين أداء كامل المناسك وجاء هذا الأمر متعلقا بتحديد أعداد المعتمرين في ظل الأخذ بالاجراءات الاحترازية الوقائية للتصدي ومكافحه تفشي فيروس كورونا المستجد كما أعلنت السلطات المعنية في المملكة السعودية الثلاثاء الماضي إلغاء تأشيرة عمرة مضيف وفي حال وجود أي مستجدات اخرى سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية الخاصة بالوزارة.

شروط إصدار تصريح العمرة للأطفال

بعد انقطاع أكثر من عامين ونصف لدخول الأطفال لأداء العمرة يعود الأطفال من جديد بشرط من هم فوق عمر السابعة إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي لأداء مناسك العمرة، وقد أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر حساب عناية وخدمة ضيوف الرحمن التابع لوزارة الحج في العمرة في تويتر بان الأطفال المسموح باستخراج موعد تصريح لها ودخولها الحرمين هم عمر السبعة أعوام وما فوق مع شرط ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا وذلك لسلامتهم.

ألية إصدار تصريح عمرة توكلنا 2022

الخطوة الأولي يجب اللجوج إلى الخدمات في تطبيق توكلنا.

ثم اختر منها إصدار التصاريح من خدمات الحج والعمرة.

وبعد قم بتحديد نوع التصريح ثم اكتب الاسم أو اسم التابع أو المكفول أو المرافق.

يجب تحديد التاريخ والوقت ثم اختر نقطة التجمع ومدينة القدوم.

في النهاية اضغط موافق على الاقرار لذلك اصبح بإمكانك الاطلاع على تصريح العمرة.

خطوات تسجيل الدخول على تطبيق توكلنا

الدخول على رابط التطبيق ثم الضغط على مربع تسجيل الدخول الموجود في الأعلى. قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل الدخول. انقر على إنشاء حساب جديد يطلب منك الموقع تحديد الجنسية. قم بإدخال رقم الهوية للمواطن أو رقم الإقامة بالنسبة للمقيمين. هنا يحولك النظام إلى الصفحة التي تشمل كافة المعلومات الشخصية. ويجب عليك تعبئه البيانات المطلوبة ومن ثم يجب إدخال بيانات الأسرة المطلوبة. يجب عليك التحقق من صحة البيانات المدخلة.

الخطوة النهائية قم بكتابة كلمة السر ثم اضغط على تسجيل.