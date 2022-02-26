مباشر. رابط التسجيل لامتحان الثانوية الأردنية 2022 موقع التسجيل للتوجيهي exams.moe.gov

ترقب تفعيل رابط التسجيل لامتحان الثانوية الأردنية من قبل الطلاب خلال ألحظات القليلة القادمة، بعد أن نشرت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية، عن موعد التسجيل الإلكتروني للامتحان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، وحددت الوزارة ألية وطريقة التسجيل وطرق دفع قيمة التسجيل للامتحان، وكذالك حددت شكل ونسب توزيع مستويات القياس في الامتحانات، حتى يتعرف الطلاب على شكل الامتحان الجديد، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط التسجيل لامتحان التوجيهي 2022، وكافة تفاصيل التسجيل الإلكتروني.

موعد فتح التسجيل الإلكتروني أمام الطلاب

كما جاء في إعلان وزارة التربية والتعليم فأن رابط التسجيل لامتحان الثانوية الأردنية 2022، سوف يبدأ من يوم الأحد الموافق 2022/02/27، ويستمر حتى يوم 2022/03/10 القادم، وشددت الوزارة على أن الموعد لن يمدد بعد هذا التاريخ، وهي فترة كافية جداً للطلاب للتقديم الإلكتروني للامتحان.

رابط التسجيل لامتحان الثانوية الأردنية 2022/2021

الدخول على موقع الوزارة الرسمي moe.gov.jo .

. أو من خلال الرابط المباشر للتسجيل exams.moe.gov.jo .

. تسجيل رقم الجلوس والرقم الوطني المكون من 12 رقم.

كتابة البيانات المطلوبة للطالب بدقة.

الضغط على تسجيل.

وزارة التربية والتعليم الأردنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية، أنها أجرت بعض التعديلات في شكل امتحان التوجيهي، فقد رفعت نسب الأسئلة المقالية لمباحث اللغة العربية والإنجليزية ومادة الرياضيات، لتكون من 40-50% والأبقاء على نسبة 100% للأسئلة الموضوعية لباقي الأوراق الأمتحانية، وقررت الوزارة توحيد الورقة الأمتحانية لجميع الخطط الدراسية، كما تقرر توزيع نسب مستويات القياس كما يلي.

نسب توزيع مستويات القياس للورقة الأمتحانية

40% : الفهم والتطبيق وتوظيف المعلومات.

40% : للمعرفة.

20% : قدرات عقلية عليا مثل التحليل والاستنتاج.

رسوم التسجل وطرق الدفع الإلكترونية

رسوم التسجيل للطلبة النظاميين في المدارس الحكومية والخاصة 20 دينار. الرسوم للطلبة غير النظاميين 20 دينار + 10 دينار عن كل مبحث مكون من ورقة أمتحانية 5 دينار لكل مبحث مكون من ورقتين. كما أعلن أن الدفع عن طريق آي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين في فترة التسجيل.

المستندات المطلوبة للتسجيل

حددت وزارة التربية المستندات التي يجب رفعها عند التسجيل لامتحان الثانوية الأردنية وهي كما يلي.