رسالة من رونالدو بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية، لمتابعيه الذي يفوق عددهم 400 مليون، على تطبيق إنستغرام.
وكتب رونالدو على حسابه الشخصي في تطبيق إنستغرام: " نحن بحاجة إلى عالم أفضل لأطفالنا. الصلاة من أجل السلام في عالمنا".
من جهتهم، نشر نجوم كرة القدم الأوكرانيون البارزون مثل الحائز على الكرة الذهبية السابق أندريه شيفتشينكو ولاعب وسط مانشستر سيتي أولكسندر زينتشينكو، مناشدات عاطفية للدفاع عن بلادهم.
ونشر الروسي الدولي فيودور سمولوف رسالة مفادها "لا للحرب" على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما كشف لاعب أتالانتا الأوكراني روسلان مالينوفسكي عن قميص كتب عليه "لا للحرب في أوكرانيا" بعد تسجيله في مرمى أولمبياكوس في بطولة اليوروبا ليغ.
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