على وقع حرب أوكرانيا.. مصر تعيد طرح "المناقصة المسحوبة"

عاودت مصر طرح مناقصة عالمية لاستيراد كمية غير محدد من القمح للشحن في الفترة من 13 إلى 26 أبريل المقبل، وذلك بعد 48 ساعة فقط من إلغاء مناقصة لم تتقدم لها سوى شركة واحدة الخميس الماضي بسبب ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقررت هيئة السلع التموينية المصرية، أن يكون الموعد النهائي للتقدم بالعروض للمناقصة الجديدة هو بعد الاثنين 28 فبراير وأن الدفع بخطابات عند الاطلاع.

وحددت الهيئة أنواع الأقماح التي ترغب في شرائها الهيئة، وهي: "القمح الأميركي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأميركي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم، قمح ألمـاني قابل للطحن، قمح أرجنتيني صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن".

ومن بين الأنواع التي حددتها الهيئة كذلك" قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربي قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراغواني، قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقاً لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخي".

وكان مصدر مسؤول قد كشف لموقع "دوت الخليج" الجمعة أن مصر قررت إلغاء مناقصة عالمية، الخميس، كانت قد طرحتها لاستيراد قمح، حيث أحجمت الشركات عن التقدم لها ولم تتقدم لها سوى شركة واحدة عرضت استيراد 60 ألف طن قمح فرنسي بسعر 399 دولارا للطعن تسليم على ظهر السفينة.

وقال المصدر إن الإلغاء سببه أن تقدم شركة واحدة يخالف القانون، فضلا عن ارتفاع السعر من متوسط 345 دولار في المناقصات السابقة إلى حدود 400 دولار في المناقصة الملغاة.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد الأربعاء الماضي أن مخزون مصر من القمح يكفيها لمدة 4 أشهر فضلا عن اقتراب موعد جمع المحصول المحلي من القمح.