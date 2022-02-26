أعلنت روسيا، السبت، إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الآتية من بلغاريا وبولندا وتشيكيا، بعد قرار مماثل اتخذته وارسو وبراغ وصوفيا بحق شركات طيران روسية.
وقالت الهيئة الروسية المنظمة للطيران: "بسبب القرارات غير الودية للسلطات الجوية البلغارية والبولندية والتشيكية" تغلق روسيا مجالها الجوي أمام "شركات الطيران الآتية من هذه البلدان أو المسجلة هناك"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".
وأضافت أن الحظر سيبدأ "من الساعة 15,00 بتوقيت موسكو (12,00 بتوقيت غرينتش) في 26 فبراير 2022".
ومع ذلك، فإن الاستثناءات ممكنة في حال إصدار تصريح خاص من الهيئة الناظمة أو من وزارة الخارجية الروسية.
وأعلنت بولندا وتشيكيا وبلغاريا الجمعة إغلاق مجالاتها الجوية أمام شركات الطيران الروسية عقب غزو موسكو لأوكرانيا.
وكذلك، أعلنت شركة الطيران الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرغ بعد ظهر الجمعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تغلق مجالها الجوي أمام طائرات 3 دول أوروبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.