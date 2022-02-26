أمين الجامعة العربية يسلم جوائز التميز العلمى فى مجال البحوث القانونية

جدة - نرمين السيد - كرم أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه فى الوطن العربى فى العلوم القانونية والقضائية، والذى يقام تحت الرعاية المشتركة لكل من رئيس مجلس وزراء لبنان والأمين العام للجامعة فى بيروت.





وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن الأمين العام شارك، مع الرئيس نجيب ميقاتى رئيس وزراء لبنان ووزير العدل الجزائرى رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العدل العرب، فى تسليم الجوائز للفائزين الثلاثة الأوائل من الجزائر ومصر، وكذلك فى تكريم اللجنة العلمية للجائزة والتى تم تشكيلها من عدد من اساتذة الجامعات العربية المتخصصين فى الشؤون القانونية. وأضاف أن أبو الغيط أكد فى كلمته خلال الحفل على أهمية هذه المبادرات لكونها تعكس قناعتنا وإيماننا بمكانة البحث العلمى وأهميته، وشدد على ضرورة دعمه وزيادة موازنة البحث العلمى، وإعطاء فرصة لجيل الشباب، وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالى بما يسمح له بالندية والمنافسة مع المجتمعات الأخرى.

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