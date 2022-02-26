ميقاتى: لبنان يعيش أزمة غير مسبوقة بأعباء فاقت قدراته

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، أن لبنان كان وسيبقى جزءا من العالم العربى، موضحا أن بلاده تعيش أزمة غير مسبوقة على كل المستويات بأعباء فاقت قدراتها، مشددا على أن حكومته تحاول حل الأزمة بكل الإمكانات المتاحة معتمدة على دعم الأشقاء العرب وأصدقاء لبنان فى العالم.





جاء ذلك فى كلمة ميقاتى اليوم السبت، خلال الاحتفال الذى استضافته العاصمة اللبنانية بيروت للإعلان عن الفائزين بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه فى العلوم القانونية والقضائية فى الوطن العربى، والذى نظمه المركز العربى للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية، وذلك بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى ،ووزير العدل الفلسطينى محمد شلالدة ووزير التربية والتعليم العالى بلبنان القاضى عباس الحلبى ووزير العدل اللبنانى هنرى خورى ، ورؤساء الهيئات القضائية والعسكرية والدبلوماسية والنقابية وعدد من الشخصيات العامة.

وقال ميقاتى إنه من غير الإنصاف تحميل لبنان ما لا طاقة له به، مشددا على أن بلاده تنتظر من أشقائها العرب أن يتفهموا واقعها جيدا، وأن يقفوا إلى جانبها لتجنيب لبنان الأخطار ولمساعدة الحكومة على تحمل الأعباء التى فاقت قدراتها.

وشدد على أن لبنان بحاجة إلى دعم أشقائه العرب ومؤازرتهم فى هذه المرحلة تحديدا، ليستعيد عافيته، معبرا عن ثقته فى أن العرب سيتحملون مع لبنان هذه المرحلة وسيدافعوا عنها فى كل المحافل، داعيا الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى بذل الجهود من أجل مؤازرة لبنان عربيا فى هذه المرحلة الصعبة.

وأشار إلى أن لبنان أدرك منذ البداية أنه غير قادر على الوقوف مع طرف ضد آخر، فاعتمد سياسة النأى بالنفس تجاه أى خلاف عربى، مؤكدا إصرار لبنان على تطبيقها، معتبرا أن الخاسر فى كل خلاف أو نزاع هو العالم العربى، الذى لطالما كان ينشد الوحدة لكن بعضه يتقوقع إلى كيانات داخل كل كيان "على حد تعبيره".

وأكد ميقاتى أن التقاتل لن يقود إلا إلى خسارة الجميع بما فى ذلك الوطن والشعب، معتبرا أن الانتصار لا يكون إلا بالتفاهم بين الشركاء وبالعناية بمستقبل الأجيال الجديدة برسم مستقبل يحقق طموحاتها.

وعبر ميقاتى عن اعتزازه بأن يكون لبنان راعى حفل اليوم بعنوان تكريم الأوائل للجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه بمجال القانون والقضاء، على مستوى الوطن العربى، معتبرا أن الحفل مناسبة ورسالة من بيروت تؤكد الاعتزاز والحرص على موقع لبنان العربى كدولة مؤسسة لجامعة الدول العربية وشريكة لجميع الأخوة الأعضاء من أجل العمل العربى المشترك.

وأكد سعى بلاده الدائم من أجل أن يكون لبنان فاعلا ضمن الواحة العربية، معتبرا أن الإصرار على عقد هذا اللقاء فى العاصمة اللبنانية رغم ما تمر بها من ظروف هو تأكيد متجدد على الإيمان بلبنان الدور والرسالة، وبالقيم التى يجسدها.

وشدد على اعتزاز بلاده بأن يكون لبنان دولة المقر للمركز العربى للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ قرار مجلس وزراء العدل العرب بوضع خطة ورؤية حول إمكانية بناء مقر دائم للمركز، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت القرار وحددت العقار وسيبدأ إنشاء المركز قريبا.