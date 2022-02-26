عاجل- عمدة كييف يعلن فرض حظر التجول فى العاصمة

جدة - نرمين السيد - وقال كليتشكو - بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكينفورم" - "إن جميع المواطنين الذين يخالفون الحظر سيعتبرون من مجموعات التخريب واستطلاع العدو"، موضحا أن حظر التجول سيتم تفعيله لمزيد من الدفاع الفعال عن العاصمة كييف وسلامة سكانها.

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