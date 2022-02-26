عاجل.. بولندا: 100 ألف أوكرانى عبروا الحدود منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال سفيرناكر فى تصريحات للصحفيين الذين التقاهم على مركز مديكا الحدودى، إنه "منذ بدء العمليات العسكرية فى أوكرانيا، عبر 100 ألف شخص الحدود قادمين من أوكرانيا إلى بولندا".
وكانت القوات الروسية، قد بدأت عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، منذ فجر الخميس الماضى، ما أثار تكهنات بشأن احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.
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