جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميترى بيسكوف أن الجانب الأوكرانى رفض العودة إلى طاولة المفاوضات، وذلك بعد يوم واحد على مناشدة أطلقها الرئيس الأوكرانى باللغة الروسية لموسكو لبدء مفاوضات.





وقال بيسكوف للصحفيين اليوم السبت: "إن الجانب الأوكرانى رفض التفاوض، واستؤنف عمل القوات المسلحة الروسية، بعد ذلك تم تعزيز هذه القوات". وحول الرد الروسى على العقوبات، قال بيسكوف: "التحليل والتنسيق بين الإدارات الروسية مطلوب من أجل تطوير تدابير استجابة تتماشى مع مصالح روسيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. الرئاسة الروسية تفجر مفاجأة بشأن المفاوضات مع أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.