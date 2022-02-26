بلينكن ورئيسة مولدوفا يبحثان الوضع الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وأدان بلينكن بشدة هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا وشدد على استمرار دعم الولايات المتحدة لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية. كما شكر بلينكن الرئيسة ساندو على التزام مولدوفا بتوفير الحماية الدولية لأولئك الذين يلتمسون اللجوء بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

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