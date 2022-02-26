رابط التسجيل منحة البطالة الجزائر 2022 موقع الصندوق الوطني للتأمين www.cnac.dz

رابط التسجيل منحة البطالة الجزائر 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتأمين ضد البطالة، حيث يواصل آلاف المواطنين الجزائريين البحث عن الرابط الذي سيتم التسجيل من خلاله في منحة البطالة ومعرفة شروط وطرق التقديم، كما أشار اليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واعلنت عنها الحكومة الجزائرية، حيث سيتم توزيع إعانات البطالة المطبقة على فئات معينة، لمساعدتها على التكيف مع الوضع الحالي في ظل انتشار الوباء الجديد والتعايش مع فيروس كورونا والموجة الخامسة التي تنتشر حول العالم.

رابط التسجيل منحة البطالة الجزائر 2022

وستدفع إعانات البطالة المقدرة بنحو 13 ألف دينار جزائري وهو ما يعادل حوالي 82 يورو، ويتم ابتداء من مارس المقبل وايضا يتم اضافة التأمين الصحي، وسوف يتم احتساب المكافأة في ميزانية 2022، حيث تبلغ نسبة البطالة في الجزائر حوالي 15٪؛ فنجد أن الحد الأدنى للأجور في الجزائر هو 20 ألف دينار (125 يورو)، أي أن هذه المنحة تعادل أكثر من النصف، يمكن تسجيل إعانات البطالة في الجزائر من خلال الرابط الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، وبعد الوصول إلى الرابط الإلكتروني ، يحتاج الشخص المستوفي لجميع الشروط فقط لملء نسخة من المستندات المطلوبة لجميع البيانات المتعلقة له وبعد تحضير مستنداته يمكن التعرف عليه من خلال المكان الذي أسجل فيه أقرب مركز يمكن تقديم ملفات البيانات إليه.

موعد صرف منحة البطالة في الجزائر

سيتم توزيع إعانات البطالة في الجزائر اعتبارًا من 1 مارس 2022. حاليًا ، وصل عدد إعانات البطالة في الجزائر إلى حوالي 800 ألف، هناك أسباب كثيرة لضرورة إيجاد إعانات بطالة في الجزائر عام 2021 مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، كما أن وباء فيروس كورونا الذي أدى إلى تقليص عدد الوظائف في السوق الجزائري، وذلك بالإضافة إلى قلة الفرص، الزيادة في عدد العاطلين عن العمل هي لمصادر مختلفة وظيفة حقيقية لخريج حديث من جامعة الجزائر.

كيفية التقديم في منحة البطالة الجزائر 2022

يمكن للمواطنين في الجزائر الذين يستوفون الشروط المذكورة أعلاه التقدم بطلب للحصول على إعانات البطالة باتباع الخطوات التالية: