تابع لحظة بلحظة… مباراة ضمك والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة

نحن على موعد مع انطلاق منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري السعودي هذه النسخة القوية التي تشهد العديد من المواجهات القوية بين الفرق السعودية، وتبدأ مواجهات يوم السبت بمباراة قوية تجمع بين فريق ضمك ونظيره فريق الرائد في اطار منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري السعودي، وهي المباراة التي ينتظرها عددٍ كبير من عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية لمتابعة احداث المباراة المثيرة التي تقام من خلال ستاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة ضمك والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة.

مباراة ضمك والرائد في الدوري السعودي

يحتضن ستاد الامير سلطان بن عبدالعزيز الرياضي مباراة قوية بين الفريق المضيف فريق ضمك والضيف في هذه المباراة فريق الرائد، والتي يدخلها الفريقين راغبين في تحقيق الفوز واقتناص ثلاث نقاط هامة، حيث يدخل فريق ضمك في هذه المباراة في المركز الخامس من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق الرائد في هذه المباراة في المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، وتقام المباراة في منافسات الجولة الثانية والعشرين التي تقام يوم السبت.

موعد مباراة ضمك والرائد في الدوري السعودي صوت

يحل فريق الرائد السعودي ضيفا على نظيره فريق ضمك في منافسات الدوري السعودي في الجولة 22، والتي تقام ظهر يوم السبت الموافق السادس والعشرين من شهر فبراير، حيث تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة 3:15 عصرا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الرابعة والربع عصرا بتقويت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك والرائد في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يتم نقل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين فريق ضمك السعودي ونظيره فريق الرائد في منافسات الدوري السعودي من خلال شاشة قناة SSC السعودية الرياضية، والتي تقوم بنقل جميع مواجهات بطولة الدوري السعودي بشكل عام، والتي يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد 12523، من خلال اختيار الاستقطاب العمودي الخاص بالقناة، من خلال معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطا الخاص بالقناة 3/4.