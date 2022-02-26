تابع دقيقة بدقيقة… مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي اليوم السبت 2022 والقنوات الناقلة للمباراة

يستضيف فريق النصر السعودي نظيره فريق أبها في اطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري السعودي هذه النسخة، والتي يسعى من خلالها فريق النصر الى اقتناص الفوز والاقتراب من تحقيق صدارة الدوري السعودي في اطار المنافسة على لقب الدوري السعودي، حيث يتنافس فريق النصر مع صاحب المركز الاول فريق الاتحاد السعودي في تحقيق صدارة الدوري في هذا التوقيت، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي

يحل فريق ابها ضيفا على نظيره فريق النصر السعودي في اطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري السعودي، حيث تقام المباراة من خلال ستاد جامعة الملك سعود الرياضي، والتي يدخلها فريق النصر السعودي في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 41 نقطة، والذي يفضل عن المتصدر فريق الاتحاد السعودي بحوالي سبع نقاط، أما عن فريق ابها السعودي فيدخل هذه المباراة في المركز السادس من ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، حيث تقام المباراة بين الفريقين عصر يوم السبت الموافق 26 من شهر فبراير، والتي تقام في تمام الساعة 5:25 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6:25 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 7:25 بتوقيت ابو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد ابها في الدوري السعودي

ومن المقرر ان يتم نقل مواجهة فريق النصر السعودي ضد نظيره فريق ابها في منافسات الدوري السعودي من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية، والتي تعتبر هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي بشكل عام.

تشكيل فريق النصر المتوقع أمام ابها في الدوري السعودي

ومن المتوقع ان يبدأ فريق النصر السعودي مباراته ضد فريق ابها في الدوري السعودي الجولة 22 بتشكيل على النحو التالي.