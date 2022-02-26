نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة دويتشه فيله عربية بث مباشر ضمن نايل سات وعربسات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دويتشه فيله المعروفة بـ dw arabia 2022 قناة إخبارية تلفزيونية ووثائقية متميزة ننشر أحدث تردد دويتشيه فيله عبر هذا المقالة، نظراً لأهميته، في متابعة أحداث تطورات العالم من حولنا على الأصعدة خاصة ما يحدث في برلين.

دويتشه فيله مباشر

دويتشيه فيله هي إحدى نسخ شبكة الراديو dw والتي تعني الموجة الألمانية، ، أنطلقت في عام 2005م وأشتهرت بتقديم الأفلام الوثائقية وهي تنشط في تعزيز في الترويج الثقافي لدولة ألمانيا فتخصص البرامج المختلفة بما يتناسب مع حاجة المشاهدين لوسيلة مرئية تعرض كل جديد مباشر وتناقل المعلومات والفيديوهات وافلام التوثيق.

تردد دويتشيه فيله ، هو ما سنقوم بنشره بآخر تحديثاته، في هذا القسم المخصص للترددات الجديدة، لنقدم دويتشيه فيله أي دي دبليو عبر التردد الجديد على عرب سات ونايل سات.

مميزات دويتشه فيله عربية دي دبليو

هي جزء من شبكة dw الألمانية ضمن إصداراتها باللغة الإنكليزية والألمانية والإسبانية والعربية، ضمن محطة تلفزيونية دولية كانت بدء بثها الفعلي في 2005 مع تخصيص ساعات بث لليوم بمقدار 5 ساعات إلى أن تدرجت الى الساعات الحالية، تبث على مدار 24 ساعة معززة بتغطياتها الخاصة مع المزيد فيما يخص النشاط من، dw، العربية، في عرض مشاركة الصور والفيديوهات وتقديم التقارير المتعمقة وهي ايضا مزودة بخاصة البث المباشر عبر الأنترنت من خلال موقع الويب الخاص بها، و”يوتيوب والعديد من مشغلات الوسائط الرقمية. ويمكن مشاهدة دويتشه فيله عربية من خلال، تردد دويتشيه فيله، 2022، الجديد، على أكثر من قمر صناعي.

عن دويتشه فيله

dw arabia إعتباراً من 2005 أصبحت ضمن مجموعة dw الدولية التي تملكها الحكومة الألمانية

توفر تقنيات الجودة المتعلقة بالتلفاز عالي الدقة والمنخفض dw arabia hd)، (dw arabia sd))

تسمح دويتشه فيله بخاصية البث المباشر أون لاين عبر موقعها الرسمي.

تطلق القناة الفضائية بثها على أكثر من قمر صناعي وبإشارات قوية مثل القمر الصناعي نايل سات، والقمر العربي بدر 6

تقدم الكثير من البرامج التي تهتم بالتعليقات والبحث عن الحقائق أشهرها هو برنامج جعفر توك.

تردد دويتشه فيله عبر عرب سات 2022

للبحث عن تردد دويتشه فيله عبر عرب سات، يرجى ضبط التردد الجديد التالي علماً ان معدل الترميز سيكون ثابتاً وهو 27500

القمر الصناعي بدر 4

التردد 12111

الاستقطاب مخصص افقي

تصحيح الخطا 5/6

ماهو تردد قناة دويتشه فيله dw arabia hd نايل سات

القمر الصناعي Eutelsat 8 West B بنفس مدار نايل سات

التردد 11137

الاستقطاب مخصص افقي

تصحيح الخطأ 5/6

هكذا كان تردد قناة دويتشه فيله للبث التلفزيوني المباشر لنايل سات للوصول الى انتاجات تغطية إخبارية موثوقة.