بتنسيق مع القاهرة.. سلوفاكيا تفتح حدودها للمصريين بأوكرانيا

أصبحت سلوفاكيا وجهة جديدة ضمن الوجهات التي يمكن للمصريين في أوكرانيا التوجه إليها بعدما توصلت السفارة المصرية في سلوفاكيا إلى اتفاق مع سلطات البلد الأوروبي.
وتضمن الاتفاق الذي توصلت إليه السلطات المصرية أن تسمح سلطات سلوفاكيا بدخول المصريين القادمين من أوكرانيا بدون تأشيرة.
وطالبت سفارة مصر في كييف المصريين الباقين حتى الآن في أوكرانيا بسرعة إرسال صور جوازات سفرهم على رقم طواريء خاص بسفارة مصر في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، من أجل تسهيل دخولهم من الحدود.
وبذلك انضمت سلوفاكيا إلى رومانيا وبولندا ومولدوفا كوجهات أعلنت السلطات المصرية عن إمكانية توجه المصريين العالقين في أوكرانيا إليها.
وقال مصدر في سفارة مصر بكييف لموقع "دوت الخليج"، إنه التنسيق جار مع جميع سفارات مصر في الدول المحيطة بأوكرانيا من أجل فتح وجهات جديدة أمام المصريين، بهدف تقليص مسافات سيرهم في الأراضي الأوكرانية وتقليل المخاطر المحدقة بهم.
وفي السياق نفسه، حذرت سفارة مصر في كييف من خرق حظر التجول الذي فرضته السلطات الأوكرانية من الخامسة مساء وحتى الثامنة صباحا في العاصمة، قائلة إن السلطات ستتعامل مع مخالفي حظر التجول على أنهم أعداء.
وكانت مجموعات من المصريين قد وصلت فجرا إلى مراكز إيواء على الحدود الرومانية، وطالبتهم السلطات المصرية بسرعة التوجه إلى بوخارست لإنهاء إجراءات عودتهم للقاهرة.
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