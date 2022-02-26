عاجل- روسيا تكشف حقيقة سقوط صاروخ على مبنى سكنى فى كييف

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنه لا صحة لما يتردد من تقارير عن "ضربة صاروخية روسية" أصابت مبنى سكنيًا فى كييف صباح اليوم، كاشفة عن حقيقة الصاروخ المستخدم.





وحسبما جاء فى بيان، قال مصدر فى الوزارة، إن "ما يتردد عن ضربة صاروخية روسية استهدفت مبنى سكنيا فى شارع لوبانوفسكى بكييف، "ليس له أساس من الصحة"، لافتًا إلى أن طبيعة الأضرار تدل على أنها ناجمة عن الإصابة بصاروخ مضاد للطائرات، وهو ما يظهر فى مقطع الفيديو.

وقال المصدر الروسى: "من الواضح أنه أثناء صد هجوم صاروخى ليلى على البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حدث فشل فى جهاز توجيه الصواريخ لمنظومة الدفاع الجوى الأوكرانى متوسط المدى "بوك أم1"، فاصطدم الصاروخ بجانب من مبنى سكنى".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" فى وقت سابق اليوم، قال عمدة كييف، فيتالى كليتشكو، وخدمة الطوارئ الأوكرانية، إن "صاروخا أصاب مبنى سكنيًا، مكونًا من عدة طوابق (ما بين 17 و18 طابقا). ولم يتم الإبلاغ عن أى ضحايا حتى الآن، فيما تجرى عملية الإجلاء".