الجيش الأوكرانى يدعو المواطنين لقطع الأشجار وحرق الإطارات والمولوتوف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأوكرانية "أونيان" اليوم السبت، قال الجيش الأوكرانى فى بيانه: "اقطعوا الأشجار، وأقيموا الحواجز، واحرقوا الإطارات! استخدموا كل ما فى متناول أيديكم!".
كما أشار بيان الجيش الأوكرانى إلى أن تصنيع ما يسمى بالزجاجات الحارقة "المولوتوف" يمكن أن يساعد فى وقف تقدم الروس بريًا.
وأضاف البيان: "يجب على المحتلين أن يفهموا أنهم غير مرغوب فيهم هنا، وأنهم سيواجهون مقاومة فى كل شارع.. دعوهم يخافون حتى من النظر إلى مدننا. معا لتحقيق النصر! سيتم تدمير المحتلين".
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