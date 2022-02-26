عطل فنى.. الخطوط البريطانية تلغى مئات الرحلات من وإلى مطار هيثرو

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم السبت، فإن الرحلات الصباحية إلى ميلانو وجنيف وابردين، كانت من بين تلك الرحلات التى ألغيت اليوم، فيما تتوقع شركة الطيران البريطانية المزيد من الاضطرابات، خلال اليوم، ونصحت المسافرين بمراجعة وضعهم بالنسبة لرحلاتهم، قبل التوجه إلى المطار.
وفى بيان لها، قالت شركة الطيران البريطانية، إنه "سيتم تسيير خدمات المسافات الطويلة فى هيثرو، إلى جانب رحلات، فى مطارى جاتويك وسيتى" الأصغر فى لندن، على الرغم من تأجيلات محتملة، مضيفة أن موقعها الإلكترنى يعمل الآن مرة أخرى.
وأشارت الشركة إلى أن هذا الاضطراب ناجم عن مشكلة فى المعدات، وليس لها صلة بهجوم إلكترونى.
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