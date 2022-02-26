الهند تدعو لاستخدام احتياطيات النفط لتهدئة الأسعار

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة الهندية، اليوم السبت، إنها تراقب عن كثب أسواق الطاقة العالمية والاضطرابات المحتملة فى إمدادات الطاقة نتيجة لتطور الوضع الجيوسياسى، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، أضاف البيان الحكومى أن الهند ملتزمة بدعم مبادرات السحب من احتياطيات البترول الاستراتيجية، للتخفيف من تقلبات السوق، وتهدئة الارتفاع فى أسعار النفط الخام. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت اليوم السبت، أن وزراء الطاقة الأوروبيين سيعقدون اجتماعا طارئا بعد غدٍ الإثنين، لبحث أسعار النفط والغاز التى شهدت ارتفاعًا فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا. وكانت القوات الروسية، قد بدأت عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، منذ فجر الخميس الماضى، ما أثار تكهنات بشأن احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى فى القرن الحادى والعشرين.

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