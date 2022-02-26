نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول عبر موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول نستعرضه ونتابعه الان مع حضراتكم فى ظل ارتفاع معدلات البحث على جوجل من قبل عدد كبير من الطلاب والطالبات حول تلك النتائج التي من المقرر على ان يتم البدء على إعلانها فى اقرب وقت ممكن عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعد الاشارة على تخصيص ملفات pdf ستكون مخصصة للإعلان والكشف عن تلك النتائج التي سيتم الإعلان عنها فى جميع المحافظات العراقية على نحو نتابعه على مدار الساعة من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الكشف عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

رابط نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول بالعراق من الروابط التي تحتل حالياً الأعلى فى معدلات البحث على جوجل من بين جميع الطلاب والطالبات حيث تتزايد معدلات البحث على جوجل لاجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعد الإعلان الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية على بدء أعمال التصحيح ورصد الدرجات فى شتى المحافظات العراقية استعداداً لتوفير نتائج الثالث المتوسط عبر موقع الوزارة الرسمي الذي نستعرض نتابعه عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز على نحو خاص سنوافيكم به الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول

نتابع ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو خطوات جاءت كالتالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول

البدء على إجراء تسجيل اسم الطالب الرباعي

البدء على تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب

البدء على تحديد المحافظة التابع اليها الطالب

النقر على ايقونة عرض الدرجات لتكون بالحال نتائج الصف الثالث المتوسط الدور الاول معلنة امامكم على شكل ملفات pdf

معل العلم على ان صندوق التعليقات التي بالاسفل بامكانكم بمنتهي البساطة مشاركتنا فيه بالبيانات التي جاءت مطلوبة بالاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدكم الحصول عليها فور ان يتم التأكيد على اعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي اكدت على ان يتم الاعلان عنها بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندسة النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.

كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

كلية القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.